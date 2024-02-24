نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة بعد التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة، وذلك بعد خوض لقاء ميدياما الغاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية عبر فيس بوك مقطع فيديو يحمل لحظة وصول لاعبي الأهلي إلى مطار القاهرة.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي بعد تحقيق الفوز على مضيفه ميدياما الغاني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي بغانا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل حسين الشحات هدف النادي الأهلي في شباك فريق ميدياما الغاني بعد دقيقتين من بدء الشوط الثاني بتمريرة من أنتوني موديست.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد رفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، ويضع قدمًا في الدور ربع النهائي قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة التي من المقرر إقامتها بالقاهرة.