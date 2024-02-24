نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي لـ" دوت الخليج الرياضي ": سبب استبعاد ثلاثي الدراويش تأديبي من الجهاز الفني ولن نتدخل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي عن سبب استبعاد ثلاثي الفريق خلال المباريات الماضية، وخاصة أن الفريق في حاجة إلى خدمات كل اللاعبين وتكاتف الجميع من أجل عبور تلك المرحلة الحرجة بأمان.

وتحدث المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " عن اسباب استبعاد الثلاثي " محمد هاشم وباسم مرسي وأحمد محسن".

وأوضح المصدر، أن تلك القرارات التي اتخذها إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول، مدعومة من مجلس الإدارة بالكامل، ولن نتدخل في قراراته.

وأشار المصدر إلى أن سبب استبعاد محمد هاشم، جاء بعد علم الجهاز الفني بتوقيع اللاعب مع نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، وهو ما جعل الجميع في ذهول خاصة بعد حل أغلب الأزمات، واستقرار الأوضاع داخل جدران القلعة الصفراء خلال الفترة الأخيرة.

وأكد مسؤول الدراويش في تصريحاته الخاصة، أن استبعاد الثنائي، باسم مرسي، وأحمد محسن، جاء بسبب رفضهم الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأتم، تم تدخل بعض الوسطاء لحل الأزمة بين جميع الأطراف، ولكن إيهاب جلال رافض لعودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية، وهو ما نساعده على تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

ويحاول مجموعة من الوسطاء لحل الأزمة بين ثلاثي الفريق والمدير الفني خلال المرحلة المقبلة، من أجل خوض اللاعبين تدريباتهم رفقة الفريق والمشاركة خلال المباريات المقبلة بالدوري العام.