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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر Zamalek..يلا كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك × أبو سليم اليوم في كأس الكونفدرالية (0-0)..في حدث رياضي مرتقب يرسم لوحة من الحماس والتحدي، يتجه عشاق الكرة القدم صوب ملعب ستاد 19 مايو 1956 في عنابة، الجزائر، حيث تشتعل المشاعر في مواجهة نارية بين الأبيض العريق، الزمالك المصري، وأبو سليم الليبي، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

تأتي هذه المواجهة بأبعاد استثنائية، إذ تمثل أول تحدٍّ للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع الزمالك، يحمل جوميز على عاتقه توجيه الفريق لمسيرة ناجحة، وعلى جماهير الزمالك السعي إلى استعادة بريقها في الساحة الإفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية

الزمالك، الذي انطلق بثبات نحو ربع النهائي بعد ضمان التأهل، يسعى لتحقيق الفوز وتأكيد تفوقه في مجموعته، بقيادة لاعبيه الخبراء والشابة، يجسد الزمالك توازنًا فريدًا بين التجربة والحماس.

من جهة أخرى، يتسلح أبو سليم الليبي بالرغبة في المضي قدمًا في البطولة، يحتل المركز الثاني بتسع نقاط، ويعلم أن الفوز في هذا اللقاء سيمنحه فرصًا أفضل للمنافسة على الصدارة.

سيكون ملعب عنابة شاهدًا على صراع مثير، حيث يتصارع الفريقان في ساحة المعركة الخضراء. هذا الصراع لن يكون مجرد لقاء رياضي، بل تجسيد للعاطفة والروح الرياضية التي تجمع الجماهير، ورهان على الحلم الكروي الذي يتجدد في كل دورة من دورات الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية



تنطلق صافرة مباراة الزمالك وأبو سليم في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات والساعة 4:00 مساء بتوقيت المغرب العربي، في المباراة المقرر اقامتها على ملعب 19 مايو بالجزائر بسبب عدم اعتماد ملعب أبو سليم في ليبيا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ما هو تشكيل الزمالك المتوقع أمام أبو سليم في الكونفدرالية؟



من المتوقع أن يبدأ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، مباراة أبو سليم بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: سيد نيمار - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما

في خط الهجوم: مصطفي شلبي - أحمد مصطفى زيزو - ناصر منسي



ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية؟



من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

أهمية مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية

مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم تتحوّل إلى تجربة لا تُضاهى، فهي ليست مجرد مواجهة رياضية، بل تحمل في طياتها أهمية فريدة وعديدة:

تحدٍّ رياضي مثير: يتصارع الزمالك وأبو سليم لتحقيق الانتصار، وهذا يعزز الحماس والتشويق للجماهير. كل لحظة في الملعب تحمل تحدٍ جديد وفرصة لرؤية اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم.

تأثير على مسار البطولة: نظرًا لأهمية المركز الذي سيحققه الفريقان في المجموعة، فإن نتيجة هذا اللقاء ستؤثر بشكل كبير على مسارهما في دور المجموعات وربما تحدد مصير الفريقين في المراحل المقبلة من الكأس.

تجديد التاريخ: الزمالك كنادي تاريخي يسعى للمحافظة على مكانته في الكرة الإفريقية، بينما يسعى أبو سليم لترسيخ اسمه في هذا السياق. لذا، المشاهدون يشهدون تجديدًا للتاريخ ورؤية كيف تتطوّر الأحداث.

روح المنافسة والعروبة: يشهد هذا اللقاء على المنافسة الشديدة وروح العروبة في الملعب، حيث يتحدث الفريقان باسم القارة الأفريقية. تعزز هذه الروح التضامن والولاء بين الفرق الإفريقية.

تأثير المدرب الجديد: مع قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز للزمالك في هذا اللقاء، يشهد المشاهدون كيف يؤثر المدرب الجديد في أداء وأسلوب اللعب للفريق، مما يجعل هذه المباراة أكثر إثارة.

في النهاية، مشاهدة هذا اللقاء تمثل تفاعلًا مباشرًا مع الشغف الرياضي، وفرصة لاستكشاف أبعاد الكرة الإفريقية وتأثير الفرق واللاعبين على المشهد الرياضي.