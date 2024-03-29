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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الأهلي Al-Ahly اليوم.. مشاهدة الاهلي× سيمبا Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

مواجه إفريقية بين الأهلي وسيمبا Al-Ahly vs Simba.. شاهد بالبث المباشر الأهلي Al-Ahly اليوم.. مشاهدة الاهلي× سيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.. يستعد الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لمواجهة سيمبا التنزاني اليوم الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاهلي وسيمبا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

شاهد بالبث المباشر الأهلي Al-Ahly اليوم.. مشاهدة الاهلي× سيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

الأهلي يواجه سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ستقام المباراة على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدير المباراة الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، بينما يتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا على تقنية الفيديو.

يأمل الأهلي، حامل لقب آخر نسخة من البطولة، في تحقيق اللقب الثاني عشر له في دوري أبطال إفريقيا، حيث يتصدر قائمة أكثر الفرق تتويجًا باللقب.

في المقابل، يطمح سيمبا التنزاني إلى تحقيق مفاجأة أمام الأهلي، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.

وتأهل الأهلي إلى ربع النهائي بعد تصدره مجموعته برصيد 11 نقطة، بينما تأهل سيمبا بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط.

وتُعدّ هذه المباراة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الأهلي في المباراتين السابقتين.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم

يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني اليوم الجمعة 29 مارس 2024، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. تقام المباراة على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

تُنقل مباراة الأهلي وسيمبا اليوم حصريًا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

خصصت بي إن سبورت قناة بي إن سبورت 6 HD لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

يمكنك متابعة المباراة على:

بي إن سبورت 6 HD: 11597 H 27500 5/6

بي إن سبورت 1 HD: 11595 H 27500 5/6

بي إن سبورت 2 HD: 11596 H 27500 5/6

كما يمكنك متابعة المباراة عبر الإنترنت على موقع بي إن سبورتس الإلكتروني أو من خلال تطبيق بي إن سبورتس على الهاتف المحمول.

جدول ترددات قنوات بي إن سبورتس

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC بي إن سبورت 1 HD 11595 H 27500 5/6 2/3 بي إن سبورت 2 HD 11596 H 27500 5/6 2/3 بي إن سبورت 3 HD 11593 H 27500 5/6 2/3 بي إن سبورت 4 HD 11594 H 27500 5/6 2/3 بي إن سبورت 5 HD 11592 H 27500 5/6 2/3 بي إن سبورت 6 HD 11597 H 27500 5/6 2/3 بي إن سبورت 7 HD 11598 H 27500 5/6 2/3 بي إن سبورت 8 HD 11599 H 27500 5/6 2/3 بي إن سبورت 9 HD 11600 H 27500 5/6 2/3 بي إن سبورت 10 HD 11601 H 27500 5/6 2/3

معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني



أسندت مجموعة «بي إن سبورتس» مهمة التعليق على مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني، إلى المعلق المصري على محمد على، في المواجهة التاريخية بين المارد الأحمر ونادي سيمبا التي يحاول من خلالها الأهلي الحفاظ على لقبه القاري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا



من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي اليوم ضد سيمبا كما يلي: