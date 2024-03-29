نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حارس مرمى الأهلي يقترب من الرحيل إلى الدوري البلجيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضا في الساعات الماضية من ألدوري البلجيكي الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

- حمزه علاء على رادار بلجيكا

وأكد الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم عبر شاشة أون تايم سبورت:" الأهلي يدير ملف حراسة المرمى بشكل جيد جدا، بعض القلق الذي نشأ بسبب إصابة محمد الشناوي الأخيرة".

وتابع:" الأهلي يمتلك العديد من الحراس الشباب المميزين مثل حمزه علاء وتألق مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وإياد تامر وحازم جمال".

وواصل:" متصدر الدوري البلجيكي استفسر بشكل رسمي عن كوقف حمزه علاء من الرحيل إلى الفريق البلجيكي".

وأشار:" الأهلي أبلغ الإدارة البلجيكية بالانتظار حتى مشاركة اللاعب في الأولمبياد القادمة بباريس، ونجم الأهلي رحب بشكل كبير بهذا العرض".

وأختتم:" الاتفاق سيكون إعارة بنية البيع".

