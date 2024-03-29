نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يتحدث عن المنافسة على البريميرليج ويكشف موقف المصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مواجهة برايتون، والتي ستجمع بين الفريقين، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كلوب يتحدث عن المنافسة على البريميرليج

وقال كلوب في تصريحات صحفية: عندما يكونوا برايتون في يومهم يستطيعون التغلب على أي فريق، ولكن الخبر الإيجابي هو أننا كذلك أيضًا وسنحاول التغلب عليهم أمام جماهيرنا.

وتابع: نريد أن نكون مستحوذين على الكرة بشكل أكبر، إنهم يلعبون بطريقة مختلفة، وعلينا أن نلعب أفضل كرة قدم ونحصل على النتائج، هذا هو الأمر إذا كنت تريد الفوز بالبريميرليج.

وأضاف: سنعطي كل ما لدينا بالتأكيد في كل مباراة بكل بطولة على الأرض أو خارج الأرض، في إنجلترا أو في إيطاليا، ونحتاج إلى الحظ، الجميع يحتاج للحظ مع الإصابات الآن.

وبشأن المصابين، قال يورجن كلوب: جونز سيتدرب اليوم، كوناتي يوم راحة إضافي له ويتدرب غدا، روبرتسون ليس متاح قبل مباراة برايتون، والثلاثي جوتا وأرنولد وأليسون سيشاركون في التدريبات معنا على مراحل في الأسبوع القادم.