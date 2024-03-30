نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يعلن عودة ميليتاو تشكيل ريال مدريد لمواجهة بلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو للظهور في قائمة ريال مدريد بعد تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع الموسم.

واكتفى ميليتاو بالمشاركة في 50 دقيقة في الجولة الافتتاحية من الموسم الحالي قبل أن يغادر الملعب بسبب الإصابة.

وأعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، يوم السبت، أن ميليتاو سيكون جاهزًا لمواجهة بلباو في مباراة الأحد على "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة 30 من الليغا.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة الثاني قبل 9 جولات من نهاية الموسم. في حين يحتل الضيف بلباو المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء الأحد بتوقيت السعودية.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاغا - أندري لونين - فران غونزاليس

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - أنطونيو روديغير - داني كارفاخال - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران غارسيا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش - توني كروس - جود بيلينغهام - إدواردو كامافينغا - داني سيبايوس - أردا غولر - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني

خط الهجوم: رودريغو - إبراهيم دياز - خوسيلو