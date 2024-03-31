النصر يهيمن على التشكيلة المثالية للأسبوع 25 بالدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - هيمن نادي النصر على التشكيلة المثالية للأسبوع 25 من دوري روشن السعودي، حسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات. وسحق "العالمي" ضيفه الطائي 5-1، في مباراة شهدت تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق 65 و67 و87. وضمّت التشكيلة خماسي النصر، محمد آل فتيل وأليكس تيليس وأوتافيو وعبد الرحمن غريب ورونالدو. كذلك شملت لاعبَي الاتحاد لويس فيليبي وفواز الصقور، وثنائي التعاون ميلسون وعبد الفتاح آدم. التشكيلة المثالية للأسبوع 25 من الدوري السعودي:

حراسة المرمى: ميلسون (التعاون) الدفاع: فواز الصقور (الاتحاد)، لويز فيليبي (الاتحاد)، محمد آل فتيل (النصر) وأليكس تيليس (النصر) الوسط: أوتافيو (النصر)، كريستيان تيو (الفتح) ومحمد فوزير (الرائد) الهجوم: عبد الرحمن غريب (النصر)، كريستيانو رونالدو (النصر) وعبد الفتاح آدم (التعاون)