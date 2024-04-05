فالنسيا يعود إلى سكة الانتصارات
عاد فالنسيا إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه غرناطة بهدف دون رد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
ويدين فالنسيا بالفضل في الفوز للاعبه البرتغالي أندريه ألميدا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (77).
ورفع فالنسيا الذي تعادل في الجولة الماضية مع ريال مايوركا، رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، وتجمّد رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الـ19.
يشار إلى أن ريال مدريد يتصدر جدول الترتيب برصيد (75) نقطة بفارق (8) نقاط عن برشلونة الوصيف، و(10) نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثالث.
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