نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي يهزم صن داونز بهدف في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الترجي التونسي في تحقيق الفوز على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب رادس، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الترجي ضد صن داونز

سجل يان ساسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد تهديد اكثر من مرة لأصحاب الأرض، بينما سيطر فريق صن داونز على الكرة في الشوط الثاني، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى الفريق التونسي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الترجي وصن داونز، يوم 26 أبريل المقبل في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

الأهلي ضد مازيمبي

وكان فريق الأهلي قد تعادل مع فريق مازيمبي الكونغولي، بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات مباريات الذهاب.

ويتلقي الأهلي مع مازيمبي، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.