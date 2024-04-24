نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024 في الدوري الإنجليزي.. ليفربول يواجه إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 من شهر إبريل الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

بورنموث × وولفرهامبتون، الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

إيفرتون × ليفربول، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

الجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وستنقل مباريات اليوم على الهواء مباشرة، عبر شاشاتها المختلفة.