يوفنتوس ينتظر.. موعد مباراة أتلانتا وفيورنتينا اليوم في نصف نهائي كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق أتلانتا، لمواجهة نظيره فيورنتينا مساء اليوم الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة أتلانتا وفيورنتينا في نصف نهائي كأس إيطالي

تقام مباراة أتالانتا أمام نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الأربعاء في كأس إيطاليا على ملعب أتليتي أزوري إيطاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق فيورنتينا حقق الفوز في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام نظيره فريق أتالانتا بهدف دون رد.

ومن المنتظر أن يتأهل الفائز بين أتلانتا وفيورنتينا لمواجهة يوفنتوس في مباراة نهائي كأس إيطاليا، يوم 15 مايو المقبل.

وتنقل أحداث مباراة أتالانتا أمام نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الأربعاء في كأس إيطاليا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.