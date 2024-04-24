نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يؤمن أولى صفقاته الأجنبية وقرار نهائي بشأن موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على حسم ملف الصفقات الأجنبية الجديدة التي ترغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم القادم.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة حاسمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، مساء يوم الجمعة القادم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

كولر يطلب رحيل موديست

أكد عمرو ثروت الناقد الرياضي عبر شاشة أون تايم سبورت:" قولًا واحدًا موديست خارج الأهلي في نهاية الموسم الجاري".

وتابع: "المدير الفني مارسيل كولر أبلغ إدارة القلعة الحمراء بقراره الأخير بشأن رحيل اللاعب ولن يتم تفعيل البند الثاني في عقده بشأن نسبة المشاركة وقد يتم الاستعانة به في المباريات المقبلة ولكن أصبح خارج الحسابات".

واختتم: "زين الدين بلعيد نجم اتحاد العاصمة الجزائري أقرب صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية القادمة، ولكن الإدارة لا تنوي استغلال الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يقدر بنحو 650 الف دولار، وسيتم خوض المفاوضات عن طريق الإدارة ودفع المبلغ الذي سيقوموا بطلبه".