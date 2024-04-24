نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| قرار نهائي.. إدارة الأهلي تحسم مستقبل موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثي، عن أخطار مسئولو النادي الأهلي، باتريك ميندي وكيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بعدم تفعيل بند بقاء المهاجم مع الفريق في الموسم الثاني.

تصريحات محمد الليثي

وقال محمد الليثى خلال إذاعية، أن مسئولو النادي تحدثوا خلال الأيام الماضية مع وكيل موديست بشأن مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء وأكدوا له أنه لن يستمر مع الفريق وسيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح، أن مسئولو النادي تحدثوا مع باتريك ميندي بعدما استفسر الأخير عن موقف اللاعب في ظل رغبة أندية خليجية التعاقد معه.

وواصل: أكد له مسئولو النادي أنه لن يستمر في الأهلي ولن يُشارك في المباريات المقبلة أساسيًا حتى لا يستغل بند الـ70 % ويطلب البقاء موسم أخر أو الحصول على عقده في الموسم المقبل ( مليون و700 ألف دولار) حال رغبة الأهلي عدم تفعيل العقد.

