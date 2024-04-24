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أحمد جودة - القاهرة - تقدم نادى كهرباء الإسماعيلية التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بتظلم وشكوى رسمية للإتحاد المصرى لكرة القدم بعد القرار المفاجئ الصادر اليوم بإلغاء نتيجة مباراة فريقا الإنتاج الحربى وايسترن كومبانى التى انتهت بفوز الأخير واعتبار فوز الإنتاج الحربى بهدفين بحجة مشاركة اللاعب اسماعيل شرف لاعب نادى إيسترن كومبانى رغم إيقافه لحصوله على ٣ إنذارات قبل المباراة الأخيرة..

رسميا..«كهرباء الإسماعيلية»يتقدم بشكوى رسمية احتجاجا على قرار لجنة المسابقات

وأعرب نادى كهرباء الإسماعيلية عن قلقه البالغ والشديد من هذه الإجراءات مطالبا بالحيادية من الاتحاد، خاصة أنه لم يصدر القرار المفاجئ الا اليوم بالرغم من مرور ٦ أيام على المباراة والذى يتزامن مع قبل يوم واحد من اللقاء المرتقب بين فريقى كهرباء الإسماعيلية والإنتاج الحربي..

وأكد نادى كهرباء الإسماعيلية أنه على ثقة تامة بموقف الاتحاد المصرى لكرة القدم الذى يقف على مسافة واحدة بين جميع الفرق المشاركة فى جميع المسابقات دون محاباة لأى طرف على حساب طرف آخر تقديرا من الاتحاد تنفقه الأندية من مبالغ ونفقات طائلة لتحقيق أهدافها المنشودة فى ظل التنافس الشريف..

ونوه إلى أن تلك المباراة بين صاحب المركز الأول كهرباء الإسماعيلية ٢٢ نقطة وصاحب المركز الثاني الإنتاج الحربى برصيد ٢٩ نقطة بعد قراركم سالف الذكر، مما يعنى أن هذه المباراة ذات أهمية كبيرة ستحدد مصير مجهود موسم كامل للفريق الفائز..

وأكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق النادى للوقوف على صحة القرار المذكور مطالبا بتقرير حكم المباراة عن مباراة الإنتاج الحربى وايسترن كومبانى فى الدور الأول بالإضافة ايضا لفيديو توضيحي من أيا من الناديين للتأكيد على حصول اللاعب على الإنذار فى المباراة مع ارفاق صورة من سجل العقوبات الخاص بلجنة المسابقات..

وشدد النادى فى بيانه على ضرورة مراعاة تعيين حكام دوليين لإدارة المباراة الهامة والحاسمة المقرر إقامتها بين الفريق والإنتاج الحربي غدا الخميس على ملعب ستاد السلام وكذلك إذاعة المباراة على الهواء مباشرة أسوة بمباراة المنصورة والقزازين..

عرب نادى كهرباء الإسماعيلية عن استيائه البالغ من توقيت القرار المفاجئ من قبل لجنة المسابقات الخاص بإحتساب فوز فريق الانتاج الحربي على فريق إيسترن كومبانى بنتيجة هدفين مقابل لاشئ كعقوبة على الفريق الفائز بالمباراة التى لعبت الخميس الماضي وانتهت بفوز فريق إيسترن كومبانى..

ويؤكد نادى كهرباء الإسماعيلية فى بيان رسمى له اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الفريق المشروع فى الدفاع عن حلمه، خاصة أن المباراة مر عليها ما يقرب من ٦ أيام ومن غير المعقول أن يتم اكتشاف الواقعة منذ ساعات..