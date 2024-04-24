نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية، موعد النهائي المرتقب في دوري أبطال آسيا 2024، بعد تأهل العين الإماراتي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

العين الإماراتي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا

وتمكن فريق العين الإماراتي، من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 5-4 بمجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور النهائي.

ومن المقرر أن يصطدم فريق العين الإماراتي مع الفائز من مباراة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما الياباني، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا

حيث ستنطلق صافرة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2024، التي سيكون طرفها فريق العين الإماراتي، يوم 11 شهر مايو القادم، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.