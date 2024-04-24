نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خطة بايرن ميونخ لضم يورجن كلوب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية عن سيناريو مجنون قد يلجأ له بايرن ميونخ، حيث قد يستعين برالف رانجنيك المدير الفني للنمسا لمدة موسم واحد قبل تعيين الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الموسم المقبل.



وقالت صحيفة كيكر الألمانية أن بايرن ميونخ يُفكر في تعيين رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد السابق كمدرب مؤقت لهم في موسم 2024\2025.



وأوضحت الصحيفة الألمانية أن رانجنيك يتولى حاليًا تدريب منتخب النمسا ولديه خبرة في العمل في الدوري الألماني من قبل مع آر بي لايبزيج وسيتولى رانجنيك البالغ من العمر 65 عامًا المسئولية في بايرن ميونخ لمدة موسم واحد قبل أن ينتقل النادي إلى كلوب.



وأفادت الصحيفة الألمانية بأنه من الواضح بأن هذا التقرير قد لا يكون قابلًا للتصديق تمامًا في هذه المرحلة ولكن بإمكان رالف رانجنيك قبول هذا الدور والاستمرار في نفس الوقت كمدير فني لمنتخب النمسا.



وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن بايرن ميونخ كان قد ارتبط بالعديد من الأسماء لتدريبه بعد توماس توخيل ومن الواضح بأنه بعد إعلان ناجيلسمان استمراره مع ألمانيا وتشابي ألونسو مع ليفركوزن فإن النادي البافاري قد يبحث عن مدير فني طويل الأجل وقد يراهن على اسم كبير مثل يورجن كلوب ولكنه يحتاج لاحترام رغبة المدير الفني الألماني في الراحة لمدة موسم على الأقل بعد سنوات طويلة في تدريب ليفربول.