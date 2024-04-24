في الجول.. مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي لايف الآن

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أحمد جودة - القاهرة - يتجه الأنظار اليوم إلى المباراة القوية التي ستجمع بين فريقي ليفربول وإيفرتون في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام المباراة على ملعب "جوديسون بارك".

ويدخل فريق ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة. يتبعه آرسنال المتصدر برصيد 77 نقطة بعد فوزه الكبير على تشيلسي بنتيجة 5-0 في المباراة السابقة. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 73 نقطة، ولديه مباراتين مؤجلتين أمام برايتون وتوتنهام.

تحديد موعد المباراة



ستنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم الأربعاء، الموافق 24 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتبدأ في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة



تحمل قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

متابعة المباراة عبر الإنترنت



يمكن للمشجعين متابعة المباراة مباشرة عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV. وفي حال كنت خارج منطقة الشرق الأوسط، يمكنك متابعة المباراة من أي مكان في العالم من خلال استخدام Nord VPN.

المعلق



تم اختيار المعلق حفيظ دراجي للتعليق على مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.

التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول



من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيلة التالية:

- الخطة الرئيسية للفريق ستكون 4-3-3.

- حراسة المرمى: أليسون بيكر.

- الدفاع: أندي روبيرسون، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد.

- الوسط: أليكسيس ماك أليستر، واتارو إندو، دومينيك سوبوسلاي.

- الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي: موعد وقنوات البث المباشر