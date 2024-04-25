تدريبات خاصة لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني

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أحمد جودة - القاهرة - خاض محمد عواد ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب "با جو"، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

تدريبات خاصة لحراس الزمالك

أجرى الثلاثي فقرة فنية خاصة تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس، تم خلالها التركيز على التعامل مع الكرات العرضية والثابتة، بجانب التعامل مع التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء اليوم، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

ويستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق دريمز الغاني يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.