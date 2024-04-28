نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح يطلب هذا الأمر من إدارة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، من الرحيل عن صفوف "الريدز" في ميركاتو الصيف، أي قبل موسم واحد على نهاية عقده.

دخل صلاح، في مشادة كلامية قوية مع مدربه يورجن كلوب، على خط تماس ملعب "لندن الأولمبي" أثناء استعداده للدخول كبديل في الشوط الثاني من مواجهة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، أمس السبت.

شوبير: صلاح طلب الانتقال إلى الدوري السعودي

قال شوبير في حديثه عن تلك الواقعة، عبر برنامجه الإذاعي اليوم: "محمد صلاح كان منفتحًا على التفاوض مع أي نادٍ سعودي".

وتابع: "عندما تم عرض الأمر على مسؤولي ليفربول كان الرد أن باب رحيله مغلق تمامًا، بسبب منافسة النادي على العديد من البطولات في الموسم الحالي ولا توجد رفاهية الاستغناء عنك، واللاعب قبل هذا الكلام".

واختتم شوبير: "محمد صلاح طلب من ليفربول الانتقال إلى الدوري السعودي، أما الآن ليس هناك أي جديد في الأمر، لكن من الممكن أن يتجدد التفاوض مرة أخرى، وأعتقد أن محمد صلاح سيوافق على القدوم للسعودية".