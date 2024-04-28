تشكيل مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم السعودية، المباراة المثيرة والفاصلة التي ستجمع بين اتحاد جدة والهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد



تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024، على ملعب "الجوهرة المشعة"، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال



حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعد آل موسى، أحمد حجازي، حسن كادش، فواز الصقور.

بينما تشكيل خط الوسط: صالح العمري، مدالله العليان، فرحة الشمراني، نجولو كانتي.

خط الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد



حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: روبن نيفيش، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، كذلك محمد كنو.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو، عبدالله الحمدان، صالح الشهري "مالكوم"

