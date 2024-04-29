مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنال

مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنالواصل مانشستر سيتي، حامل اللقب، مطاردة أرسنال المتصدر بفوزه على مضيفه نوتنغهام فورست 2 ـ صفر، الأحد، في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح الكرواتي يوشكو جفارديول التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة (22)، قبل أن يضيف النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة (71) لينفرد مجددا بصدارة هدافي المسابقة في الموسم الحالي برصيد 21 هدفا حتى الآن.

وبالفوز الرابع والعشرين له هذا الموسم، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أرسنال المتصدر، علما بأن فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد نوتينغهام عند 26 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط، ليتأزم موقفه في صراعه من أجل البقاء بالبطولة، قبل خوض مبارياته الثلاث الأخيرة.

وكان أرسنال قد فاز على مضيفه توتنهام (3 ـ 2) في وقت سابق من اليوم.