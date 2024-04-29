نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عواد يكشف حقيقة رحيله إلى الدوري السعودي ويؤكد: "هذا سبب تراجع مستويا مع الزمالك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسباب تراجع مستواه الفني في الفترة الأخيرة، وتطورات مفاوضات تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

- عواد يتحدث عن مستقبله مع الزمالك

وأكد محمد عواد في تصريحات مع مدحت شلبي عبر شاشة ام بي سي مصر:" نتيجة مباراة الذهاب سببت لنا بعض الضغط، خاصة وأنك أصبحت مطالب بتسجيل أهداف وعدم استقبال هدف".

وتابع:" أي لاعب يستعيد فورمته بسبب الاستمرارية في المشاركة والاطمئنان".

وواصل:" كنت مشتت في الفترة الأخيرة بسبب مفاوضات تجديد عقدي كنت لا أعلم هل سأكون متواجد أم لا، وحسين لبيب تواصل معي شخصيا وأصبحت الأمور أوضح ويوجد استقرار".

وأشار:" لم نتحدث في مدة التجديد وشددنا على هدف الفريق أولا وهو التتويج بالكونفدرالية ثم نحسم باقي المفاوضات".

وأوضح عن العروض السعودية:" الأولوية دائما بالنسبة لي لنادي الزمالك، في ظل الظروف الصعبة التي تواجه النادي حاليا وفي كرة القدم أي شئ قد يتغير في ثواني وأي شئ سيكون عن طريق إدارة الفريق".

وأكمل:" بشكر جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن على عودتي إلى قائمة الفراعنة وكل مدرب له وجهة نظره الفنية واحترمها بقوة وأتمنى المشاركة مع منتخب بلادي".