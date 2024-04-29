نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يشيد بمهاجم الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



صرح محمد صلاح نجم نادى الزمالك السابق، أنه لا بد من الفوز على نهضة بركان فى المغرب وتحقيق نتيجة إيجابية لحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق الزمالك إلى المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية بعد الفوز على دريمز الغاني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

تصريحات محمد صلاح

وقال محمد صلاح خلال تصريحات إذاعية: كنت أتوقع فوز الزمالك على فريق دريمز الغانى حيث هناك فارق كبير بين إمكانيات اللاعبين وعودة اللاعبين المصابين على رأسهم زيزو وعمر جابر ومصطفى شلبى.

وتابع: سامسون لاعب كويس والمدرب البرتغالى جوزية جوميز مدرب قلبه مين الصراحة وقادر على تغير تشكيلات الفريق محليا وإفريقيا.

