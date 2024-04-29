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أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي والموجات الصوتية التشخيصية والتي خضع لها عصر اليوم محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إصابة اللاعب بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة.

تأكد إصابة محمد الشامي بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة

هذا وسيبدأ اللاعب على الفور في برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق والذي أكد بدوره أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال ثلاثة أسابيع.

قرر علي ماهر المدير الفني للمصري منح لاعبيه راحة سلبية ليومين عقب نهاية مباراة المصري والداخلية، حيث يستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته عصر الأربعاء المقبل على ستاد الكلية الحربية.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش بالجولة الحادية والعشرين من الدوري والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين الموافق السادس من مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

