نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يدرس تقديم شكوى ضد لاعب الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرحت تقارير صحفية بإن هناك شكوى سوف يقوم نادي اتحاد جدة برفعها إلى لجنة الانضباط والأخلاق التابعه للاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الحركة التي فعلها مالكوم لاعب فريق الهلال تجاه الجماهير وكشفت ذلك جريدة الشرق الأوسط.



وقد تأهل فريق الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما خطف الفوز من اتحاد جدة وانتهت المواجهة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في جدة.



وسجلت الكاميرات الخاصة بالجماهير الحركة التي فعلها اللاعب والتي وصفت بالخارجة من مالكوم بعد تسجيل زميله سعود عبد الحميد للهدف الثاني.

وكشفت التقرير إلى أن الإدارة القانونية في نادي اتحاد جدة قررت دراسة رفع الشكوى من يوم الثلاثاء، حيث تريد التحقق من المقاطع المتداولة والتأكد منها لأنها تعد ليست من الناقل الرسمي التلفزيوني للدوري السعودي، مع أخذ الوقت في هذه القضية للتحقق منها.

كما أوضح التقرير أن لجنة الانضباط لن تتحرك في هذه القضية ما لم تتلقى شكوى رسمية من إدارة نادي اتحاد جدة، وجاء ذلك وفقًا للائحة.

وبالرغم من ذلك إلا أن لجنة الانضباط جاهزة للنظر في القضية التي يتوقع أن يواجه فيها لاعب الهلال العقوبة بإيقاف مباراة واحدة فقط.