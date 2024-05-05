تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق وست هام يونايتد، اليوم الأحد الموافق 5 مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

حيث ستنطلق مساء صافرة مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: كوكوريا، تريفوه تشالوباه، بينوا بادياشيلي، تياجو سيلفا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كونور كالاجر، نوني مادويكي.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، ميخايلو مودريك، كول بالمر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وست هام في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد، عبر قناة bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.