تشافي يقرر معاقبة لاعبي برشلونة بعد هزيمة جيرونا

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أحمد جودة - القاهرة - قرر المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عقاب لاعبي البارسا بعد الهزيمة أمام جيرونا أمس السبت.

تشافي يقرر معاقبة لاعبي برشلونة

وخسر نادي برشلونة أمام نظيره فريق جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين أمس السبت في الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وأكد الصحفي الإسباني خافي ميجيل أن المدرب تشافي عاقب لاعبي برشلونة وقرر تقليص الإجازة من يومين إلى يوم واحد فقط.

وساهمت خسارة نادي برشلونة أمام نظيره جيرونا في تتويج نادي ريال مدريد بلقب بطولة الدوري الإسباني رسميا بعد احتلاله الصدارة.

بينما احتل فريق جيرونا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة بعد فوزه أمام برشلونة، بينما احتل البارسا المركز الثالث برصيد 73 نقطة.