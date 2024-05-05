نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يسقط أمام سموحة بهدف نظيف في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهزيمة أمام نظيره فريق سموحة، بنتيجة هدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح فريق سموحة في الدقيقة 52 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق اللاعب أبو بكر ليادي، بعد انفراد بمرمى محمد عواد.



وشهدت الدقيقة 69 من عمر المباراة، إلغاء ركلة جزاء لصالح الزمالك والتي تحصل عليها أحمد حمدي، وتم إلغاءها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.



فيما شهدت الدقيقة 91 من الوقت المحتسب بدل الضائع،هدف ملغي للزمالك بداعي وجود تسلل على زيزو قبل أن يسجل سيف الدين الجزيري الهدف.



وبهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى النقطة 31 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 24 في المركز الثاني عشر للدوري.

