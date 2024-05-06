نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-5-2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مبارتان اليوم الإثنين 6-5-2024 في بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، حيث يلتقي ساليرنيتانا مع نظيره أتلانتا، ويواجه نابولي نظيره أودينيزي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساليرنيتانا نظيره أتلانتا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحل نادي نابولي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أودينيزي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الإثنين 6-5-2024، عبر قنواتها.