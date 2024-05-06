نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 6 مع شهر مايو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ويعد أبرزهم مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أو الدوري السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس؛ في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ عبر قناة beIN Sports 1HD.

موعد مباريات الدوري السعودي اليوم

أهلي جدة ضد الهلال، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الملك عبد الله الرياضية، عبر قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا ضد أتالانتا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

نابولي ضد أودينيزي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات، عبر قناة AD SPORTS Premium 1HD.

مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

طلائع الجيش ضد المصري البورسعيدي، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بيراميدز ضد مودرن فيوتشر، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ عبر قناة أون تايم سبورتس 1.