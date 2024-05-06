نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم السعودية لمتابعة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي في الموسم الحالي.



فاز الأهلي على ضمك في الجولة الماضية من الدوري السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف كما فاز الهلال على التعاون برباعية نظيفة في نفس الجولة.



يحتل الهلال المركز الأول برصيد 83 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة.



موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الهلال والأهلي يوم الإثنين 6 مايو 2024 على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل الأهلي وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة.



موقف الهلال والأهلي في جدول الدوري السعودي



احتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 59 نقطة حصدها من 30 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباريات.

في حين صعد الأهلي إلى الدوري السعودي بعد احتلاله لصدارة دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.



من المتوقع أن يخوض الأهلي مواجهة الهلال بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

في خط الدفاع: روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، عبد الباسط هندي، عبد الله العمار.

في خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسييه، رياض محرز، روبرتو فيرمينو، ألان ماكسيمين.

في خط الهجوم: فراس البريكان