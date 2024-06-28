نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسين لبيب يعلن موقف الزمالك من خوض مواجهة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لإصدار بيان خلال الساعات القليلة القادمة بشأن خوض مباراة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري Nile للمحترفين، والمقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً غدًا السبت.

حسين لبيب يعلن خوض الزمالك مواجهة سيراميكا كليوباترا

وأوضح مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن البيان المرتقب سيعلن موافقة النادي على خوض مباراة سيراميكا كليوباترا بعد تنفيذ بعض المطالب التي قدمها النادي عقب مباراته الأخيرة ضد المصري البورسعيدي.

وفي الوقت الحالي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا. يُذكر أن نادي الزمالك قد رفض المشاركة في مباراة القمة في الجولة الماضية بسبب عدم تنفيذ المطالب التي قدمها رسميًا بعد مباراة المصري البورسعيدي في مسابقة دوري Nile.