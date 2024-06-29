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أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Germany x Denmark مباراة ألمانيا والدنمارك في كأس أمم أوروبا دون تقطيع، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، تصدرت مباراة ألمانيا والدنمارك محركات البحث حيث يلتقي منتخب ألمانيا في مواجهة صادمة أمام الدنمارك في مجموعات دور الـ16.

ألمانيا ضد الدنمارك في يورو 2024

مباراة قوية تنتظر منتخب ألمانيا يواجه فيها نظيره الدنمارك، بهدف الانتصار والتأهل للدور المقبل، ببطولة يورو 2024.

كان منتخب ألمانيا أول المتأهلين لدور الـ16 ببطولة كأس أمم أوروبا، بعدما تصدر المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء.

وأنهى منتخب ألمانيا دور المجموعات، في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بـ7 نقاط، وبفارق نقطتين عن وصافة سويسرا.

أما منتخب الدنمارك فقد تأهل لدور الـ16، كوصيف للمجموعة الثالثة، إذ لم يحقق الفوز في أي لقاء، وتعادل في مبارياته الثلاث بدور المجموعات.



وتعادل منتخب الدنمارك أمام كل من: سلوفينيا (1-1)، إنجلترا (1-1)، وصربيا (0-0)، لينهي دور المجموعات في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن سلوفينيا، صاحب المركز الثالث، فيما تصدر المنتخب الإنجليزي، برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024

تجمع المباراة بين ألمانيا ضد الدنمارك، لحساب دور الـ16 في بطولة يورو 2024، مساء السبت، الموافق 29-6-2024.

وتنطلق المباراة بين ألمانيا والدنمارك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «سيجنال إيدونا بارك».

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024

تاريخ مواجهات ألمانيا في يورو 2024

وتأهلت ألمانيا بعد تصدرها المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادلت فى أخرى، بينما تأهلت الدنمارك بعد الحصول على وصافة المجموعة الثالثة، ولم يحقق أي فوز في المجموعة واكتفى بالتعادل في مبارياته الثلاثة.

ويسعى منتخب ألمانيا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتخطي عقبة المنتخب الدنماركي، الذي لن يكون لقمة سائغة للمانشافت، حيث ظهر الفريق منظما لأقصى درجة في دور المجموعات، ومن الصعب حصول منافسيه على ثغرات واضحة في خط الدفاع.

ويعاني يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا من احتمال غياب المدافع أنطوان روديجير الذي رغم عودته إلى التدريبات الجماعية إلا أنه قد يجلس احتياطيا خوفا من تفاقم اصابته، كما سيغيب جوناثان تاه للإيقاف بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية أمام المنتخب السويسري.

وشارك أنطونيو روديجر أمس فى التدريبات الجماعية لمنتخب ألمانيا، قبل يوم واحد من الموقعة المنتظرة لمنتخب المانشافت أمام الدنمارك، وذلك بعدما تعرض لشد عضلي أمام سويسرا (1-1)، وغاب عن المران الجماعي منذ ذلك الوقت.

وحال قرار ناجلسمان بإراحة روديجر، فقد يضطر فى هذه الحالة إلى الدفع بالبديلين نيكو شلوتربيك وفالديمار أنتون، اللذين لعبا 15 مباراة دولية فيما بينهما، ولكنهما لم يلعبا معا من قبل.

وفي المقابل، يعول المنتخب الدنماركي على خبرة النجم كريستيان إريكسن الذي سجل خلال هذه البطولة رقمًا قياسيًا جديدا في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده بعد مشاركته أمام صربيا، حيث تخطى زميله سيمون كايير ليصل إلى 133 مباراة.

كما يعتبر حارس المرمى بيتر شمايكل أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب الدنماركي، بينما سيعاني الفريق غياب مورتن هيولماند بسبب الايقاف.

وتعد هذه هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين الألماني والدنماركي في تاريخ مواجهتهما ببطولة كبرى، إذ تقاسما الفوز في المباريات الأربع السابقة.

وكانت أبرز مواجهة بين الفريقين كانت عندما انتصرت الدنمارك 2-صفر في نهائي بطولة أوروبا 1992، ولم تصعد ألمانيا إلى دور الثمانية في بطولة كبرى منذ بطولة أوروبا 2016.