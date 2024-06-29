نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوبترا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال – عمار ياسر – ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".