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أحمد جودة - القاهرة - شاهد الآن يوتيوب Italy vs Switzerland.. مشاهدة منتخب إيطاليا × سويسرا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | يورو 2024، يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره سويسرا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

ويتواجه المنتخبان ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة يورو 2024، بملعب "الأولمبي برلين".

وتأهل منتخب إيطاليا إلى منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية عقب احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما حل المنتخب السويسري وصيفًا بالمجموعة الأولى بـ 5 نقاط.



موعد مباراة إيطاليا وسويسرا اليوم في يورو 2024

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.



القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وسويسرا في يورو



تذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 1.



معلقين مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024

سيعلق حفيظ دراجي بالإضافة إلى عامر الخوذيري على أحداث المباراة.

مواجهة صعبة

عد مواجهة اليوم صعبة رغم أن المنتخب الإيطالي هو حامل لقب النسخة الاخيرة من البطولة، خاصة أن المنتخب السويسري قدم مستويات رائعة في دور المجموعات وبات مرشحا للفوز بالمباراة والعبور لدور الثمانية، بينما "الآزوري" لم يقدم العروض المنتظرة منه في دور المجموعات.

كان آخر لقاء جمع بين الفريقين في منافسات بطولة أمم أوروبا في نسخة 2020 فاز المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة.

صعد المنتخب السويسري لدور الـ16 بصفته وصيف المجموعة الأولى بالبطولة، حيث افتتح مبارياته في البطولة بالفوز على المجر 3- 1 ثم التعادل مع اسكتلندا 2-2 ثم التعادل مع ألمانيا 1-1.

وصعد المنتخب الإيطالي لدور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، حيث افتتح مبارياته بالفوز على ألبانيا 2 - 1 ثم الخسارة أمام إسبانيا بهدف نظيف، قبل أن يتعادل في اللحظات الاخيرة مع المنتخب الكرواتي 1-1 في الجولة الأخيرة.