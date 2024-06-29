عاجل.. أول قرار من جوميز بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض عدد من اللاعبين البدلاء لتدريبات إضافية باستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري.

أول قرار من جوميز بعد فوز الزمالك

وقاد إستيفان بيكي المدرب العام للزمالك تدريبات خاصة لكل من سيد عبدالله "نيمار" ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وترافيس موتيابا وعمار ياسر وزياد كمال وأحمد مجدي عقب اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 37 نقطة، محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.