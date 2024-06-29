نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من إسبانيا إلى إيطاليا.. لعنة البطل مستمرة في أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصابت لعنة البطل في مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو”، منتخب إيطاليا، في مشاركته بالنسخة الحالية المقامة بألمانيا.

لعنة البطل تضرب إيطاليا في يورو 2024

ودع منتخب إيطاليا، بطولة أمم أوروبا يورو بعد الخسارة أمام سويسرا بهدفين نظيفين، في مباراة دور ثمن النهائي، التي أقيمت على الاستاد الأولمبي ببرلين.

وخسر منتخب إيطاليا، بطل النسخة الماضية، أمام سويسرا بثنائية سجلها ريمو فريلير وروبن فارجاس بالدقيقتين 37 و46" من عمر المباراة.

ويغادر منتخب إيطاليا، منافسات يورو 2024 من دور ثمن النهائي بعدما ضربته لعنة حامل اللقب في البطولة الأوروبية.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي، التي يودع فيها حامل اللقب بطولة يورو بعد منتخب إسبانيا الذي توج بلقب 2012 وخرج من دور ثمن النهائي في نسخة 2016.

مباراة إيطاليا وسويسرا

وتوج منتخب البرتغال، بلقب يورو 2016 وودع نسخة 2020 من ثمن النهائي بعدما أصابته لعنة حامل اللقب بالخسارة أمام بلجيكا 1-0.

وأخيرًا؛ يفشل منتخب إيطاليا في الوصول إلى ربع النهائي بعد الخسارة من سويسرا.

وحققت كتيبة المدرب سباليتي، في مرحلة المجموعات من النسخة الحالية، انتصارًا على ألبانيا 2-1 ثم خسارة من إسبانيا 1-0، وتعادل إيجابي مع كرواتيا 1-1.