نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات متعددة تضرب صفوف المصري قبل مواجهة بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تزايدت أعداد المصابين في صفوف فريق المصري البورسعيدي، حيث تضم قائمة الإصابات العديد من اللاعبين الأساسيين.

تعرض حسين السيد، الظهير الأيسر، لإصابة بشرخ في إصبع القدم الكبير، مما استدعى وضع قدمه في الجبس لتثبيت الإصبع، هذه الإصابة تعد ضربة قوية للفريق الذي يعتمد بشكل كبير على أداء حسين في المباريات.

يعاني اللاعب إسلام عطية من جزع في الرباط الخارجي للركبة، وهي إصابة تتطلب فترة من الراحة والعلاج المكثف قبل أن يتمكن من العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات حيث تأتي إصابة عطية في وقت حرج للفريق الذي يفتقد لعدد من اللاعبين الأساسيين.

ومن بين المصابين أيضا، حسن علي الذي يعاني من كدمة في مفصل الركبة ورغم أن الكدمة لا تبدو خطيرة، إلا أنها تتطلب العلاج المناسب لضمان عدم تفاقم الإصابة وعودته السريعة إلى الملاعب.

تضم القائمة أيضا الغاني ليستويل أمانكونا المصاب بشد في عضلة السمانة، والحارس عصام ثروت الذي يعاني من التهاب في أوتار الكتف.

تشكل هذه الإصابات المتعددة تحديا كبيرا للفريق والجهاز الطبي في محاولتهم لتأهيل اللاعبين وإعادتهم إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.