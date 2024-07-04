نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كولومبيا وبنما في ربع نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم نظيره بنما يوم الأحد المقبل 7-7-2024 على ملعب "ستيت فارم"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كوبا أمريكا.

وكان منتخب كولومبيا قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة بعد صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، كما تأهل منتخب بنما إلى نفس الدور بعد وصافة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين.

موعد مباراة كولومبيا ضد بنما في كوبا أمريكا

تنطلق صافرة البداية لمباراة كولومبيا ضد بنما يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا ضد بنما في كوبا أمريكا

تمتلك إدارة شبكة قنوات fox sport، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة كولومبيا ضد بنما يوم الأحد المقبل، عبر قنواتها.