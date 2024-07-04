مركز شباب العاشر من رمضان ينظم نشاط رياضي ترفيهي ضمن "ألعاب تلي ماتش"

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أحمد جودة - القاهرة - نفذ مركز شباب العاشر من رمضان اليوم الخميس نشاطًا رياضيًا ضمن خطة النشاط بعنوان "ألعاب تلي ماتش".

مركز شباب العاشر من رمضان ينظم نشاط رياضي ترفيهي

تضمن النشاط مجموعة من المسابقات الترفيهية الفردية والجماعية، مثل لعبة شد الحبل، والبولينج، والسلم والثعبان، والنط بالشوال، والكراسي الموسيقية. وفي نهاية اليوم، تم توزيع جوائز على الفائزين في كل لعبة.

أقيم النشاط تحت رعاية السيد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومعالي اللواء أ.ح. عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وخالد النحلة، مدير عام المديرية.

كان النشاط تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الإدارة محمد أبو دراع، ومدير المركز طارق خضر، ومشرف النشاط الرياضي أيمن سلامة.

من جانبها، أعربت سحر عبد ربه، من المركز الإعلامي لمركز شباب العاشر من رمضان، عن سعادتها بنجاح النشاط وأثنت على الجهود المبذولة من قبل الجميع لإنجاح هذا الحدث الرياضي المميز.