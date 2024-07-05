نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يحدد سعر انتقال نجمه إلى روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي يوفنتوس، شرطًا للموافقة على انتقال نجمه فريدريكو كييزا إلى روما وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى نادي روما، رغبة قوية في التعاقد مع فريدريكو كييزا حيث لا يمانع يوفنتوس، رحيل لاعبه في الفترة الصيفية ولكن بشرط تحقيق أقصى استفادة من عملية بيعه.

روما يستأنف محادثاته لضم كييزا

ذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية أن نادي روما استأنف المحادثات مع وكلاء كييزا بعد خروج إيطاليا من بطولة اليورو.

وقالت الصحيفة الإيطالية أنه الأداء المخيب لكييزا مع إيطاليا في بطولة يورو قد يؤدي إلى خفض سعره بشكل أكبر وزيادة فرص روما.

ومن المقرر أن يلتقي روما مع وكيل كييزا مرة أخرى لتوسيع المناقشات قبل تقديم أول عرض ليوفنتوس.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو إلى أنه نادي يوفنتوس يريد بيع كييزا بمبلغ يصل لـ25 مليون يورو، حيث ينتهي عقده في صيف 2025 ولا توجد نية للتمديد.

ولفت رومانو إلى أن نادي يوفنتوس على استعداد لبيع كييزا هذا الصيف، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.