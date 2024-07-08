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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- الأمن يتدخل في عزاء أحمد رفعت بسبب لافتة.. القبض على شخص رفع لافتة اتهامات للرياضيين

صرح مصدر أمني بأنه تم إلقاء القبض على شخص رفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت في أحد مساجد الجيزة، تتضمن اتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب في وفاة اللاعب دون أي دليل.

وأضاف المصدر أن الإجراءات القانونية جارٍ اتخاذها بحقه.

مرتضى منصور يحضر عزاء أحمد رفعت في مسجد الحامدية الشاذلية

وصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إلى مسجد الحامدية الشاذلية لحضور عزاء أحمد رفعت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت. بدأ عزاء أحمد رفعت الذي يُقيمه مرتضى منصور مساء اليوم الاثنين، بعد صلاة المغرب.

وفاة أحمد رفعت

أعلن نادي مودرن سبورت، يوم السبت الماضي، وفاة أحمد رفعت متأثرًا بالأزمة الصحية التي تعرض لها في شهر رمضان الماضي. أثارت وفاة اللاعب حزنًا كبيرًا في الأوساط الرياضية، حيث كان يتمتع بشعبية كبيرة بين الجماهير واللاعبين على حد سواء.

تفاصيل العزاء

أقيم العزاء الأول لأحمد رفعت في مسجد الحامدية الشاذلية برعاية مرتضى منصور، حيث توافد العديد من الشخصيات الرياضية والعامة لتقديم واجب العزاء. من المتوقع أن يقام عزاء آخر من قبل أسرة اللاعب يوم الثلاثاء، في مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة المغرب. يأتي هذا العزاء لإتاحة الفرصة لكل من لم يتمكن من الحضور اليوم لتقديم التعازي في فقيد الرياضة المصرية.

مسيرة أحمد رفعت

يُذكر أن أحمد رفعت كان من اللاعبين المميزين في نادي مودرن سبورت، وقد قدم أداءً رائعًا طوال مسيرته الرياضية. كان يتمتع بمهارات عالية وشعبية كبيرة بين الجماهير، مما جعل رحيله خسارة كبيرة للنادي وللكرة المصرية.

الحزن في الأوساط الرياضية

شكلت وفاة أحمد رفعت صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية، حيث تفاعل العديد من زملائه اللاعبين والمدربين والجماهير مع الخبر بحزن شديد. انهالت التعازي والمواساة على أسرة اللاعب ونادي مودرن سبورت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أن اللاعب سيظل في ذاكرة الجميع بسبب أخلاقه العالية وأدائه المتميز على أرض الملعب.