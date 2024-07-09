نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على سبب استقالة وليد دعبس من رئاسة مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وليد دعبس استقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت في بيان رسمي، ولكن يتساءل الجميع عن سبب هذه الاستقالة بعد اندلاع ثورة جماهيرية بسبب وفاة لاعب الفريق أحمد رفعت.

وجاء البيان كالتالي:

تقدم وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس ادارة نادى مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادي.

سبب استقالة دعبس من رئاسة مودرن سبورت

أشار البيان إلى أن السبب تحريف لتصريحات دعبس، ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

وتابع البيان: "قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

٣. تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة الرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٣".

واختتم: “يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية ودون أي صفة رسميه لتقديم العزاء الواجب”.

ورغم أن دعبس أصدر بيانًا أمس عن طريق المركز الإعلامي لناديه مودرن فيوتشر، بعد الإدلاء بتصريحات إعلامية إلا أن تواصل مع الإعلامي هاني حتحوت في مداخلة هاتفية استمرت لسبعة وأربعون دقيقة، أغلق الهاتف بنهايتها ولم يكمل المداخلة، ليصدر اليوم بيانًا باستقالته من رئاسة مجلس إدارة مودرن سبورت.