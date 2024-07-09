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أحمد جودة - القاهرة -

يقترب الدولي الإسباني تياجو الكانتارا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابب من التواجد في نادي برشلونة خلال الموسم المقبل بصفة فنية.

تياجو الكانتارا يقترب من العودة لنادي برشلونة.. طالع التفاصيل

حيث كان الإسباني قد أعلن اعتزاله لكرة القدم خلال الأيام القليلة الماضية بعد مسيرة حافلة مع العديد من الأندية بمختلف الدوريات الأوروبية الكبيرة.

وكان الكانتارا قد تواجد في أندية ليفربول، برشلونة، بايرن ميونخ.

حيث سجل اللاعب 48 هدفًا وصنع 63 هدفًا خلال 487 مباراة خاضها طوال مسيرته الكروية.

وتوج الدولي الإسباني بالعديد من الألقاب خلال مسيرته الكروية ومنها: لقبين دوري أبطال أوروبا، لقبين كأس العالم للأندية، 7 ألقاب دوري ألماني.

كما أنه حقق 4 ألقاب دوري إسباني، 4 ألقاب كأس ألمانيا، لقبين السوبر الأوروبي، لقب كأس الرابطة الإنجليزية، لقب الدرع الخيرية الإنجليزية، لقب أمم أوروبا تحت 17 عامًا ولقبي أمم أوروبا تحت 21 عامًا.

الكانتارا يقترب من العودة لبرشلونة

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، فإن اللاعب يقترب من العودة إلى نادي برشلونة بالموسم المقبل ولكن بصفة فنية مع الجهاز الفني لهانزي فليك مدرب الفريق.

حيث أكدت التقارير وجود مفاوضات في الوقت الحالي بالفعل بين اللاعب والنادي للتواجد في الفترة المقبلة إلا أن الاتفاق لم يتم بعد.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن بيئة اللاعب لا تمانع إمكانية تواجده كعضو بالجهاز الفني لهانزي فليك الموسم المقبل.

