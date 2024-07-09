- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: برشلونة يضع عينه على نجم اليورو ولاجازيتا ديلو سبورت تكشف مهاجم ميلان الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 09-07-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت ابرز عناوين الصحف الاوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
- موراتا هو المهاجم رقم 9 للميلان
- مواجهة بين يامال ومبابي في نصف نهائي اليورو
- العشب لنا الايطاليون مميزون في ويمبلدون
- موتا اخبر جينتولي إنه يريد كوب وتوبيدو
- انزاغي قريب من التجديد مع الانتر
كورييري ديلو سبورت
- كوب اصبح الامر معقد
- 3 نجوم ايطاليين في ويمبلدون
- كفارا ينتظر تحديد مستقبل اوسيمين
- كييزا خيار كبير لروما
- الانتر يفكر بروديغيز
- هاملز مرشح للمجيء لبولونيا
- تشيرو هدف لتركيا
- مواجهة نارية بين يامال ومبابي في نصف نهائي اليورو
ماركا
- ليلة ابطالنا الخارقين
- الملوك امام مبابي
- برشلونة يفكر بنيكو
آس
- اسبانيا امام فرنسا في الاليانو ارينا اليوم
- الديوك امام اسبانيا
- لابورتا " نسطتيع جلب نيكو "
- الكاراز بمواجهة قوية اليوم
موندو ديبورتيفو
- مواجهة حارة بين اسبانيا وفرنسا
- لابوريتا " لدنيا المال للتوقيع مع نيكو "
ليكيب
- لن تمروا
- 17 يوم على انطلاق الالعاب الاولمبية
بيلد
- مقابل 120 مليون يورو
- الريال لديه خليفة كروس؟
ذا صن
- التحكيم مهزلة
- جماهير انكلترا غاضبة من تعيين حكم متهم بالتلاعب بالنتائج لمباراة منتخب الاسود وبيلينغهام ممتعض