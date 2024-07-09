نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: برشلونة يضع عينه على نجم اليورو ولاجازيتا ديلو سبورت تكشف مهاجم ميلان الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 09-07-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت ابرز عناوين الصحف الاوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:- لاغازيتا ديلو سبورت موراتا هو المهاجم رقم 9 للميلان

مواجهة بين يامال ومبابي في نصف نهائي اليورو

العشب لنا الايطاليون مميزون في ​ويمبلدون​

موتا اخبر جينتولي إنه يريد كوب وتوبيدو

انزاغي قريب من التجديد مع الانتر كورييري ديلو سبورت كوب اصبح الامر معقد

3 نجوم ايطاليين في ويمبلدون

كفارا ينتظر تحديد مستقبل اوسيمين

كييزا خيار كبير لروما

الانتر يفكر بروديغيز

هاملز مرشح للمجيء لبولونيا

تشيرو هدف لتركيا

مواجهة نارية بين يامال ومبابي في نصف نهائي اليورو ماركا ليلة ابطالنا الخارقين

الملوك امام مبابي

برشلونة يفكر بنيكو آس اسبانيا امام فرنسا في الاليانو ارينا اليوم

الديوك امام اسبانيا

لابورتا " نسطتيع جلب نيكو "

الكاراز بمواجهة قوية اليوم موندو ديبورتيفو مواجهة حارة بين اسبانيا وفرنسا

لابوريتا " لدنيا المال للتوقيع مع نيكو " ليكيب لن تمروا

17 يوم على انطلاق الالعاب الاولمبية بيلد مقابل 120 مليون يورو

الريال لديه خليفة كروس؟ ذا صن التحكيم مهزلة

جماهير انكلترا غاضبة من تعيين حكم متهم بالتلاعب بالنتائج لمباراة منتخب الاسود وبيلينغهام ممتعض