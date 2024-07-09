نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة فرنسا: مبابي لا يستحق أن يكون قائدا لكنه سيتألق أمام اسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الدولي الفرنسي السابق إيمانويل بيتي، نجم المنتخب الحالي كيليان مبابي، لافتا إلى أنه "حتى الآن لا يستحق أن يكون قائدًا"؛ لأنه "لا يتحمل المسؤولية الكافية على أرض الملعب".

أسطورة فرنسا: مبابي لا يستحق أن يكون قائدا لكنه سيتألق أمام اسبانيا

وفي تصريحات تليفزيونية، علق لاعب خط الوسط المعتزل بأن المهاجم القادم لريال مدريد: "لم يكن على المستوى المطلوب منذ بداية كأس أمم أوروبا" وأنه "ليس في حالة بدنية جيدة" بالإضافة إلى أن "أنفه المكسور يؤلمه أيضًا".

وقال بيتي: "كان الأوان قد فات بالفعل عندما تم استبداله في الشوط الثاني من الوقت الإضافي في مباراة ربع النهائي ضد البرتغال. كان يجب استبداله بعد ساعة على الأكثر".

ورغم الانتقادات، قال بيتي، اللاعب السابق الذي لعب لبرشلونة، إنه واثق من أن مبابي "سينفجر فجأة في الدور قبل النهائي" أمام إسبانيا غدًا.

وختم بيتي الذي تشمل إنجازاته الفوز بلقب بطولة كأس العالم: "سيلعب فقط لأن المنافس يسمى إسبانيا. وإلا كنت سأتركه على مقاعد البدلاء".

