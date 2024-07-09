رابيو: يامال يمتلك القدرة عل اللعب في برشلونة والبطولات الكبرى

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أدريان رابيو نجم خط وسط منتخب فرنسا بلامين يامال نجم منتخب إسبانيا وذلك قبل مواجهة المنتخبين مساء غد الثلاثاء في الدور قبل نهائي بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.



وقال رابيو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" كنت أتمنى تجاوز البرتغال لكي أتمكن من تخطي الإيقاف والعودة للمشاركة مع المنتخب في نصف النهائي وسعيد بشدة لنجاح زملائي في الأمر".



وعن يامال، قال رابيو:" لامين يامال يتعامل بشكل رائع مع الضغوط ويمتلك القدرة على اللعب في برشلونة وفي بطولات كبرى، وندرك حجم موهبته وما يمكن أن يفعله في الميدان".



وتابع:" يامال يمتاز أيضًا بالهدوء، لكن مهمتنا ستكون إزعاجه وإخراجه من منطقة الراحة بالضغط المكثف عليه".



وعن منتخب إسبانيا، علق رابيو قائلا:" هم الفريق صاحب الأداء الأفضل في اليورو هذه النسخة، إنهم يمتلكون جناحين رائعين ولديهم القدرة على اختراق الدفاع مع معرفة كيفية إحراز الأهداف".



واختتم رابيو تصريحاته قائلًا:" نعم إسبانيا فريق متكامل بشدة، به العديد من نقاط القوة ولكن ربما يكون هناك نقاط ضعف أيضًا، لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا قبل المباراة ونعرف ما علينا فعله".