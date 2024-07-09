نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تشابه أسماء".. يدعو عضو "اقتصادية النواب" للتعليق على أزمة الراحل أحمد رفعت وينفي صلته بالأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعليق على أزمة الراحل أحمد رفعت.. علَّق أحمد دياب نائب بمجلس النواب، عقب خلط حدث نتيجة تشابه بين اسمه واسم عضو مجلس الشيوخ رئيس رابطة الأندية، الذي تصدر الترند إلى جانب اللاعب الراحل أحمد رفعت، ما كان سببا في توجيه اللوم والشتائم والاتهامات له.

أحمد دياب عضو مجلس النواب

منشور عبر التواصل الاجتماعي

ونشر عضو مجلس النواب، منشورا على حسابه على فيسبوك ينفي فيه علاقته باللاعب أحمد رفعت، قائلا: "السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة الأعزاء.

ليس لي علاقه بمجال كره القدم اطلاقا

ليس لي علاقه بمجال كرة القدم اطلاقا

هناك لبس عند الكثير من الناس أود أن اوضحه بأنني ليس لي علاقه بمجال كره القدم اطلاقا إنما هو تشابه أسماء وليس أكثر".

وتابع: "هناك العديد من الرسائل تصل عبارة عن دعوات وسب وقذف صعبة جد.. وهذا للعلم والايضاح".

جدير بالذكر أنَّ النائب أحمد دياب ضحية تشبه الأسماء، والذي يحمل نفس الاسم هو عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة

من هو رئيس رابطة الأندية المحترفة؟

النائب أحمد إحسان مصطفى دياب هو رئيس رابطة الأندية المحترفة، وعضو مجلس الشيوخ المصري، حيث يشغل منصب وكيل لجنة الشباب والرياضة في المجلس. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كالرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي.

ينتمي أحمد دياب إلى محافظة الجيزة، ويعتبر من الشخصيات البارزة في مجال الرياضة والاستثمار الرياضي في مصر.