نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيل كولر في يفجر مفاجأة في مواجهة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تجهيز مفاجأة قبل خوض اللقاء المرتقب أمام بيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي بيراميدز، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في الدوري المصري.

كهربا يقود الهجوم أمام بيراميدز

ويدرس السويسري مارسيل مدرب النادي الأهلي الاكتفاء بالعقوبة التي تم توقيعها على محمود كهربا لاعب الفريق بعد استبعاده من مباريات فريقه الثلاث الأخيرة أمام طلائع الجيش والداخلية وطلائع الجيش.

استبعاد كهربا كان بسبب ما بدر منه من عدم الالتزام بتعليمات هارالد جامبيرلي المدرب المساعد خلال خوض تدريبات اللاعبين المستبعدين من مباراة فاركو بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي نظيره بيراميدز، مساء اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الوكيل الحصري للبطولة في مصر والشرق الأوسط وتذاع مباراة النادي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش على قناة أون تايم سبورت 1.